06:30, 10 декабря 2025МирЭксклюзив

Вероятность выхода США из НАТО оценили

Политолог Дудаков: США будут добиваться стабильности в отношениях с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа всегда критически относится к бюрократии НАТО и критикует сам альянс за несоответствие реалиям времени, отметил политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность выхода Америки из военного блока и сближения с Россией.

Ранее соответствующий сценарий спрогнозировала британская газета Financial Times (FT). По мнению авторов материала, новая Стратегия национальной безопасности США вкупе с недавними заявлениями заместителя госсекретаря Кристофера Ландау могут указывать на то, что Вашингтон в будущем может выйти из НАТО, отстраниться от Европы и сблизиться с Россией.

Штаты воспринимают альянс как обузу, потому что другие его участники не тратят достаточно денег на свою безопасность, объяснил политолог. В частности, ряд стран, например, Испания, Италия, Португалия, Бельгия, Канада выделяют на военные расходы меньше 2 процентов от ВВП, уточнил он.

Поэтому нужно оказывать давление, в том числе на уровне риторики, и в этой связи мы часто слышим заявления о том, что действительно, если НАТО не будет выполнять все свои обязанности и функции, то США будут пересматривать свое участие в работе альянса

Малек Дудаковполитолог

Однако говорить о полном выходе США из НАТО не приходится, убежден Дудаков. По словам американиста, это самый радикальный сценарий.

«Пока все-таки речь идет скорее о том, чтобы оказывать давление таким образом и понуждать членов альянса проявлять большую самостоятельность в вопросах обеспечения своей безопасности, и тратить больше денег на закупку вооружений, в первую очередь, конечно, в самих США», — поделился собеседник «Ленты.ру».

При этом США способны уменьшить свою активность в делах альянса, считает эксперт. Например, начать пропускать ежегодные учения, сократить военное присутствие в странах блока, передать пост командующего объединенными силами НАТО от американского генерала британцу либо французу, допустил он.

«При этом они будут пытаться все-таки добиться какой-то стратегической стабильности в отношениях с нашей страной, просто потому что они понимают, что в ресурсы ограничены, вести сейчас одновременно конкуренцию со всеми державами крайне проблематично. Поэтому некоторые фронты нужно стабилизировать для того, чтобы сосредоточиться на своих главных приоритетных направлениях, а их, исходя из этой стратегии нацбезопасности, ровно два — это доминирование в Латинской Америке и конкуренция с Китаем в Азии», — высказался политолог.

Ранее сообщалось, что новая американская Стратегия нацбезопасности проливает свет на новые подходы США к обеспечению собственной обороны, урегулированию конфликта на Украине, будущему НАТО и отношениям с Россией. Так, Белый дом открыто критикует правительства стран Европы за нежелание урегулировать конфликт на Украине, обвиняя их в нарушении демократических идеалов.

