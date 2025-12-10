Реклама

02:44, 10 декабря 2025Мир

Захарова ответила на заявление МИД Финляндии о вторжении России в 19 стран

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что за последние 100 лет никто из соседствующих с Россией стран якобы на нее не нападали, в то время как РФ напала на 19 государств-соседей. Она захотела передать коллеге переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии.

«К народу Финляндии у меня вопрос: то, что ваш министр иностранных дел не знает, что в 1941 году нацистская Германия, возглавляемая Гитлером, напала на СССР, — это из-за влияния на нее немецкой школы и внедрения в правительство Финляндии иностранных агентов, или из-за деградации местных демократических институтов, рекрутирующих на высшие государственные посты неучей и бездарей?» — написала Захарова.

