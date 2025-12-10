Реклама

00:26, 10 декабря 2025

На Украине заявили о попытках Зеленского затянуть переговоры

Дубинский: Зеленский хочет перенести переговоры по Украине на январь
Фото: Isabel Infantes / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому важно перенести переговоры на январь, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению украинского политика, если Зеленский дотянет переговоры до Рождества, то он вернется к этому вопросу только в середине января.

«К тому времени ситуация в Украине будет намного хуже — отключение электричества будет продолжаться, ситуация на фронте ухудшится, дыра в бюджете вырастет. И это — план Зеленского, необходимо подвести общество к согласию на мир», — отметил он.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский «быкует» на мирный план из-за отмены мобилизации, военного положения и последующего выявления коррупционных схем.

