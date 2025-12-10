Модель Жизель Бюндхен запечатлели в купальнике спустя 10 месяцев после родов

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен в откровенном виде попала в объектив папарацци спустя 10 месяцев после родов. Соответствующие фото публикует Page Six.

45-летнюю манекенщицу запечатлели на пляже в Майами. Так, она предстала перед камерами в черном слитном купальнике, держа в руках доску для серфинга. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено белыми полосами и молнией. Также можно заметить, что волосы знаменитости были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

6 февраля Бюндхен родила третьего ребенка. В разговоре с журналистами анонимный источник не назвал пол, место и дату рождения наследника модели.