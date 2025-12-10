Скидки на российскую нефть достигли максимума

Bloomberg: Скидки на нефть Urals к Brent достигли рекордных $25,8 за баррель

Санкции США в отношении крупнейших российских экспортеров нефти привели к рекордному росту скидок на нее. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus сообщает Bloomberg.

В Новороссийске на неделе, завершившейся 7 декабря, партии основного российского экспортного сорта Urals в среднем уходили по цене 38,28 доллара за баррель, а в балтийских портах — по 41,16 доллара. Таким образом, средняя скидка к эталонному сорту Brent дошла до 25,8 доллара за баррель.

Сорт ESPO, который отправляется на экспорт с Дальнего Востока, подешевел до 52,36 доллара за баррель, хотя раньше торговался с премией к Brent.

В связи с тем, что индийские и китайские компании стали отказываться от российской нефти, объем баррелей, застрявших в море, стремительно растет. К концу отчетного периода он максимальных за 2,5 года 180 миллионов баррелей. По сравнению с концом августа показатель вырос на 28 процентов.

При этом сам объем отгрузки в портах увеличился с 3,94 миллиона баррелей в сутки на прошлой неделе до 4,24 миллиона. В совокупности эти обстоятельства и обеспечивают падение цен.

Ранее Минэкономразвития России сообщило, что средняя стоимость нефти Urals, используемая для налогообложения (отличается от рыночной стоимости в большую сторону), в ноябре снизилась до 44,87 доллара за баррель, что на 16 процентов меньше, чем в октябре. На этом фоне Минфин ожидает, что в декабре объем нефтегазовых доходов федерального бюджета окажется на 137,6 миллиарда рублей ниже базового уровня.