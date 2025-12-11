Американский БПЛА заметили недалеко от границы с Россией

Разведывательный БПЛА ВВС США заметили недалеко от российской границы

Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) США, заметили недалеко от российской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar24.

Согласно данным сервиса, беспилотник с позывным Forte10 был обнаружен около 07:33 по мск в воздушном пространстве Эстонии. При этом до этого его маршрут включал такие страны, как Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Румыния.

Отмечается, что изначально дрон взлетел взлетел с аэродрома на Сицилии.

29 августа разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk пролетел над Литвой и проинспектировал границу России и Белоруссии. Дрон также вылетел с базы НАТО на Сицилии.

В мае этого года этот же был обнаружен в небе над Черным морем два раз за три дня.