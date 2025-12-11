Авербух назвал лучшие события в российском спорте в 2025 году

Хореограф Илья Авербух назвал лучшие события в российском спорте по итогам 2025 года. Об этом сообщает Metaratings.

Авербух выделил чемпионат мира по водным видам спорта, а также мировое первенство по спортивной гимнастике. «После возвращения сразу же выиграли золотые медали — это очень высокий показатель», — заявил он.

На ЧМ по водным видам спорта россияне завоевали шесть золотых медалей, а на мировом первенстве по спортивной гимнастике — две. В обоих соревнованиях спортсмены из России участвовали в нейтральном статусе и стали четвертыми в общекомандном зачете.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.