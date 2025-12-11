Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:57, 11 декабря 2025Спорт

Авербух назвал лучшие события в российском спорте в 2025 году

Авербух: ЧМ по гимнастике и водным видам спорта — главные события 2025 года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Хореограф Илья Авербух назвал лучшие события в российском спорте по итогам 2025 года. Об этом сообщает Metaratings.

Авербух выделил чемпионат мира по водным видам спорта, а также мировое первенство по спортивной гимнастике. «После возвращения сразу же выиграли золотые медали — это очень высокий показатель», — заявил он.

На ЧМ по водным видам спорта россияне завоевали шесть золотых медалей, а на мировом первенстве по спортивной гимнастике — две. В обоих соревнованиях спортсмены из России участвовали в нейтральном статусе и стали четвертыми в общекомандном зачете.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине признали потерю Северска

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Пушков обратился к Великобритании с мрачным прогнозом

    Появление двойного хвоста у «инопланетного корабля» 3I/ATLAS объяснили

    Виновник ареста скандальной порнозвезды Бонни Блю объяснил свои мотивы

    Работу российского аэропорта ограничили в целях безопасности

    Трамп раскрыл причину сложности сделки между Россией и Украиной

    Момент атаки российских БПЛА по целям в украинском городе попал на видео

    Бельгия изменила позицию по активам России

    Зеленского призвали оставить Крым в покое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok