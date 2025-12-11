Реклама

18:55, 11 декабря 2025Россия

Белоусов сообщил о взломе обороны ВСУ на одном из направлений

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские военные взламывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов, чьи слова приводятся в Telegram-канале министерства.

Он рассказал об уверенном продвижении Вооруженных сил (ВС) России. Взлом обороны украинских войск, отметил он, обеспечивают продвижение всей российской группировки военнослужащих.

«Мы всегда будем помнить имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за Родину», — добавил глава оборонного ведомства.

В этот же день во время совещания по спецоперации президент России Владимир Путин поручил военным продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО. Глава государства также поблагодарил бойцов и командиров за боевую работу.

