Британия оснастит РСЗО M270 «глазами»

Британские РСЗО M270 оснастят системой наблюдения Trailblazer Vision Suite

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270A2 британской армии оснастят системой наблюдения Trailblazer Vision Suite, которая повысит ситуационную осведомленность экипажей. Об этом пишет Army Recognition.

Компания Rheinmetall UK заключила контракт на сумму в миллион евро на поставку «глаз» для M270A2. Прототипы обновленной системы представят в 2026 году. Тогда же планируют развернуть серийное производство. Отмечается, что эта РСЗО станет семнадцатой платформой, которая получит Trailblazer.

Комплект состоит из дневных и ночных камер с высокой чувствительностью и минимальной задержкой. Система позволяет выбирать поля обзора в 90, 180 и 240 градусов. При этом отдельные блоки Trailblazer обеспечивают работу двух независимых видеоканалов для водителя и командира.

Также британские РСЗО, которые модернизируют до уровня M270A2, получат новую систему управления огнем, улучшенную защиту кабины и более мощную силовую установку.

В октябре немецкая компания KNDS представила новый вариант самоходной артиллерийской установки RCH 155. Артиллерийский модуль установили на гусеничное шасси Boxer.