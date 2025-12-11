Экс-разведчик Геррейру: США уже начали принимать меры по смещению Зеленского

Соединенные Штаты, вероятно, уже начали принимать меры по смещению Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.

По его словам, лишение Зеленского власти может быть вопросом времени. Собеседник агентства обратил внимание, что Вашингтон через публичные заявления и коррупционные расследования против ближайшего окружения украинского лидера оказывают на него самого давление.

Ранее американский военный аналитик, экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что власти США планируют избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского, «как только он подпишет соглашение о прекращении войны на условиях Вашингтона».

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что на Украине в скором времени может произойти военный переворот. Такой сценарий возможен в том случае, если не будут достигнуты договоренности с Россией, которые приведут к завершению конфликта, отметил он.