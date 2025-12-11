Мерц: Европа представила Трампу предложение о территориальных уступках Украины

Представители стран Европы представили президенту США Дональду Трампу предложение о территориальных уступках Украины. Об этом рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Если мы продолжим этот процесс так, как планируем, то в выходные состоятся переговоры с правительством США», — отметил он.

Мерц заявил, что европейские лидеры провели с Трампом конструктивный разговор, в ходе которого обсудили следующие шаги в мирном урегулировании конфликта на Украине.

По словам канцлера ФРГ, европейцы отправили американской предложение по территориальным уступкам со стороны Киева. «Главный вопрос заключается в том, на какие территориальные уступки готова пойти Украина», — подчеркнул Мерц, добавив, что лидеры европейских стран ясно дали понять это Трампу.

10 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждался предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта на Украине.