07:47, 11 декабря 2025Мир

Европейцы раскрыли свое отношение к Трампу

Politico: Жители стран ЕС считают Трампа более сильным, чем Стармера и Мерца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aimee Dilger / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жители Германии, Франции и Великобритании считают президента Соединенных Штатов Дональда Трампа более сильным, чем собственных лидеров. Об этом следует из данных опроса издания Politico.

Так, Трамп превзошел по этому критерию канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера. Сильным и решительным 74 процента жителей Германии назвали Трампа, 26 процентов — Мерца.

Соответствие данному критерию также приписали главе Белого дома 73 процентов французских респондентов, тогда как Макрон получил всего 27 процентов голосов. Стармер также не обошел американского лидера.

При этом по показателю честности и прозрачности Трамп уступил всем троим: 40 процентов против 60 процентов у Мерца, 48 процентов против 52 процентов у Макрона, а также 45 процентов против 55 процентов у Стармера.

В мае газета FT написала, что президент России Владимир Путин получает менее негативную оценку в мире, чем его американский коллега Дональд Трамп.

В свою очередь, сам Дональд Трамп оценил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что ему это запрещено. Политик также считает, что его поддержка в США находится на самом высоком уровне для американских президентов за последние годы.

