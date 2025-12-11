Глава МОК ответила на претензии украинского журналиста по поводу россиян

Глава МОК Ковентри в ответ украинскому журналисту: Допуск россиян позитивен

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри позитивно оценила опыт допуска российских спортсменов к Олимпийским играм. Ее слова приводит РИА Новости.

В ответ на претензии украинского журналиста о несоответствии российских атлетов критериям нейтральности Ковентри заявила, что данные рассматривает специальная рабочая группа под руководством Джеймса Маклеода, директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами. Глава МОК отметила, что окончательное решение принимает именно эта группа.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев рассказал о позиции МОК по допуску россиян до международных турниров. По его словам, МОК находится на стороне России.

На данный момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в Италии успешно прошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Игры запланированы на период с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.