Губернатор Калифорнии опубликовал видео с Трампом и Хегсетом в наручниках

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал видеоролик, на котором якобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет показаны в наручниках. Кадры, по всей вероятности были сгенерированы нейросетью и опубликованы в соцсети X.
Так политик ответил на публикацию Белого дома в соцсетях о том, что начался сезон наручников для нелегалов.
У героев выложенного видео узнаваемые черты, но не до полного сходства. Вероятно, оно было сгенерированного нейросетью.
В октябре вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал видеоролик, сгенерированный при помощи технологий искусственного интеллекта. На нем Дональд Трамп изображен в облачении короля.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором президент США предстает в образе жителя республики.