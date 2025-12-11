Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:45, 11 декабря 2025Мир

Губернатор Калифорнии опубликовал видео с Трампом и Хегсетом в наручниках

Губернатор Калифорнии Ньюсом опубликовал сгенерированное видео с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал видеоролик, на котором якобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет показаны в наручниках. Кадры, по всей вероятности были сгенерированы нейросетью и опубликованы в соцсети X.

Так политик ответил на публикацию Белого дома в соцсетях о том, что начался сезон наручников для нелегалов.

У героев выложенного видео узнаваемые черты, но не до полного сходства. Вероятно, оно было сгенерированного нейросетью.

В октябре вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал видеоролик, сгенерированный при помощи технологий искусственного интеллекта. На нем Дональд Трамп изображен в облачении короля.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором президент США предстает в образе жителя республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия признала отправку своих военных на Украину. Это произошло после гибели элитного десантника Хули

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Губернатор Калифорнии опубликовал видео с Трампом и Хегсетом в наручниках

    Жители Великого Новгорода сообщили о взрывах

    Samsung скопировала iPhone

    Дочь Дольфа Лундгрена показала фигуру в откровенном бикини

    Москвичам посоветовали не ждать полноценной зимы в ближайшее время

    В Бельгии раскрыли риски использования активов России

    Зеленскому нашли замену

    Художница призналась в торговле останками и изготовлении кукол из частей человеческих тел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok