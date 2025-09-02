Россия
Кадыров показал на видео переодетого в чеченца Трампа

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ), на котором президент США Дональд Трамп предстает в образе жителя республики. Ролик размещен в Telegram-канале российского политика.

На представленных кадрах Трамп в национальном костюме говорит на чеченском языке на фоне развевающегося флага США.

Кадыров придумал к ролику шутливую подпись. «А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни», — отметил он.

До этого глава Чечни уверял, чтобы было бы лучше, если бы Трамп приехал в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.

В Кремле заявили, что Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске договорились продолжать контакты по Украине.

