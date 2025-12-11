Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:56, 11 декабря 2025Мир

Индонезийские власти вновь выложили видео под русскую песню

МИД Индонезии выложил видео визита президента Субианто в Москву под «Эй, ухнем»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин и Прабово Субианто

Владимир Путин и Прабово Субианто. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава МИД Индонезии Сугионо опубликовал видео визита президента Прабово Субианто в Москву под русскую песню «Эй, ухнем». Клип индонезийский министр выложил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике запечатлены улицы Москвы, часть переговоров с российской стороной и встреча Субианто с представителями индонезийской диаспоры.

В июне Сугионо выложил видео визита президента в Россию под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. Под музыку российской исполнительницы индонезийцы показали принятие декларации о стратегическом партнерстве России и Индонезии.

До этого Сугионо опубликовал видео о поездке в Москву под песню «220» российской группы «Тату».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Евросоюз одобрил один механизм в отношении российских активов

    Украинцы высмеяли командование ВСУ

    Россия и Индонезия обсудили введение безвизового режима

    Фицо отказался поддерживать Украину

    Евросовет одобрил помощь Украине в размере нескольких миллиардов евро

    Российский военный раскрыл подробности взятия под контроль Северска

    Венгерский министр назвал последствия вступления Украины в ЕС

    Россиянам посоветовали не украшать елку одним видом декора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok