Категоричную позицию Бельгии по заблокированным активам России объяснили

Гращенков: Использование активов России накладывает на Бельгию юридические риски

Требование премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера распределить ответственность за заблокированные активы России между всеми странами ЕС является абсолютно справедливым. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Условие Бельгии о совместной компенсации — это ключевой пункт», — уверен Гращенков. Использование замороженных средств ЦБ РФ для финансирования Украины, в пользу которого сейчас высказывается Еврокомиссия (ЕК), накладывает на страну большие операционные и юридические риски, объяснил он. Главе ЕК и сторонникам жесткой линии, таким как Польша и страны Балтии, придется с этим считаться, предупредил политолог.

В дальнейшем для решения подобных вопросов, вероятнее всего, будет создан механизм солидарной ответственности или гарантийный фонд, который формально удовлетворит требование Де Вевера, считает руководитель Центра развития региональной политики. Без этого Бельгия, фактически обладающая правом вето через блокирование решений на уровне совета, может сорвать любую радикальную схему, заключил он.

Ранее премьер Бельгии де Вевер назвал воровством инициативу Еврокомиссии о конфискации замороженных активов РФ для передачи Украине. Есть более уместные решения, чем изъятие средств, принадлежащих Банку России, заметил он в ходе общения с журналистами. Почему в пользу подобных решений высказываются в ЕК, и что по поводу их выполнимости говорят эксперты, — в материале «Ленты.ру».

