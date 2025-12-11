Реклама

Мир
13:45, 11 декабря 2025Мир

Лавров описал политику Европы фразой «опять неймется»

Лавров: Европе опять неймется, она переживает, что о ней все забыли
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Европе «опять неймется» из-за ее страха быть забытой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европе сейчас опять неймется: то ли она переживает, что о ней забыли и что в силу объективных тенденций мирового экономического и политического развития она оказалась на обочине главных процессов и событий, не знаю», — высказался дипломат.

По словам Лаврова, Европа лишний раз доказывает то, что за всю свою длинную историю она не зря становилась практически главным инициатором всех бед. Он пояснил, что в их число входят колониализм, рабовладельчество, разжигание Первой и Второй мировых войн.

Ранее Лавров усомнился в адекватности европейских лидеров из-за их поддержки президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, к европейцам есть вопросы относительно того, как они могут быть полезными в переговорах по достижению мира на Украине.

