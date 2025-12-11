Реклама

Мир
12:52, 11 декабря 2025Мир

Лавров усомнился в адекватности европейских лидеров

Лавров усомнился в адекватности европейских лидеров из-за поддержки Зеленского
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Поддержка, оказываемая европейскими лидерами президенту Украины Владимиру Зеленскому, вызывает сомнения в их адекватности. На это указал глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Отношение Европы к Зеленскому и его режиму как к безгрешным и заслуживающим поддержки в любых обстоятельствах говорит о том, что и вменяемость европейских лидеров вызывает сомнения в том, насколько они могут быть полезными в переговорах по достижению прочного, устойчивого, справедливого урегулирования конфликта, которое опиралось бы на принципы Уставов ООН и международное право», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что европейские миротворцы на Украине станут законной военной целью России.

Дипломат добавил, что если Европа решит воевать, то Россия готова «хоть сейчас».

