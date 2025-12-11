Лавров: Затягивание конфликта на Украине стало вопросом выживания Зеленского

Затягивание конфликта на Украине стало вопросом выживания украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства РФ объяснил это коррупционным скандалом, разразившимся на Украине осенью. Его участниками стали приближенные Зеленского, он также появлялся в собранных по соответствующему делу материалах.

«Сейчас появился новый момент лично для Зеленского. На Украине разразился коррупционный скандал, и в свете этого затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а может быть, и физического выживания», — уточнил Лавров.

Вместе с тем Лавров заявил о передаче США предложений России по Украине. Они касаются гарантий безопасности.