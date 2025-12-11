Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:49, 11 декабря 2025Мир

Мерц сделал заявление о европейской обороне

Мерц: В Европе понимают, что для обороны нужно делать больше, чем в прошлом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Европе понимают, что для обороны нужно делать гораздо больше, чем в прошлом. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

Канцлер также раскритиковал Стратегию национальной безопасности США. По его словам, стратегия соответствует тому, что вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года, в котором он критиковал Европу.

Ранее Мерц заявил, что хочет, чтобы США и Германия оставались партнерами в будущем. По словам главы немецкого правительства, Германия готовится к изменению трансатлантических отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

    В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

    Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

    Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    В России дали срок истязавшему детей многодетному отцу-садисту

    Шакира осталась в восторге от зоофилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok