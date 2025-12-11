МОК разрешил проводить международные турниры в Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил проводить международные соревнования в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

При этом в отношении России запрет на проведение турниров сохраняется. Он был введен в 2022 году.

Ранее МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к юношеским международным соревнованиям. Это касается индивидуальных и командных видов спорта, а атлеты должны выступать с флагом и гимном.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.