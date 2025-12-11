Московский аэропорт снова ограничил полеты

Росавиация: Во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту снова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что ограничили полеты во Внуково. Меры приняты для обеспечения безопасности транспортных перевозок.

UPD: Ограничения в аэропорту Внуково сняты в 10:28 по московскому времени. Об этом сообщил Кореняко.

Ранее сообщалось, что воздушные гавани российской столицы Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево сняли ограничения, которые были введены из-за ночной атаки беспилотников. На данный момент в московских аэропортах отменены и задержаны более сотни рейсов.