Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:08, 11 декабря 2025Силовые структуры

Мотив Долиной при продаже квартиры раскрыли

РИА Новости: Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певица Лариса Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников, из-за которых продала свою квартиру за 112 миллионов рублей Полине Лурье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Согласно документам, артистка поверила в происходящее — по указке аферистов она несколько раз переводила деньги со своего счета и передавала неизвестным людям наличные. Общая сумма переводов составила почти 104 миллиона рублей. Певица была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников.

Россияне обрушились с критикой на Ларису Долину после того, как суд решил оставить певице квартиру, которую у нее приобрела Лурье. Полученные от продажи деньги певица отдала мошенникам. При этом покупательнице деньги до сих пор и не вернули.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мотив Долиной при продаже квартиры раскрыли

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В России для заключенных ввели одно новое ограничение

    Взрыв с жертвами и пострадавшими произошел в лаборатории российского вуза

    Предсказаны дальнейшие действия армии России после взятия Северска

    ЕС начал угрожать Бельгии из-за российских активов

    «Мисс Москва» в трусах с вырезами снялась для мексиканского Playboy

    Работники российского морга регулярно обчищали умерших

    Раскрыто обещание США Украине для достижения мира

    Звезда сериала «Кухня» развелся с женой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok