Мотив Долиной при продаже квартиры раскрыли

РИА Новости: Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников

Певица Лариса Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников, из-за которых продала свою квартиру за 112 миллионов рублей Полине Лурье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Согласно документам, артистка поверила в происходящее — по указке аферистов она несколько раз переводила деньги со своего счета и передавала неизвестным людям наличные. Общая сумма переводов составила почти 104 миллиона рублей. Певица была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников.

Россияне обрушились с критикой на Ларису Долину после того, как суд решил оставить певице квартиру, которую у нее приобрела Лурье. Полученные от продажи деньги певица отдала мошенникам. При этом покупательнице деньги до сих пор и не вернули.

