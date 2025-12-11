Мужчин предупредили о существовании алкогольной эректильной дисфункции

Эндокринолог Янг предупредила мужчин об инсулинорезистентности из-за алкоголя

Эндокринолог Екатерина Янг предупредила, что мужчины, которые употребляют спиртные напитки, могут столкнуться с алкогольной эректильной дисфункцией. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Как пояснила Янг, эрекция возникает в результате слаженной работы нервов, сосудов, гормонов. Однако алкоголь нарушает нормальное функционирование всех трех составляющих, подчеркнула она.

Так, из-за спиртных напитков происходит угнетение проводимости нервов, которые отвечают за потенцию. Кроме того, алкоголь приводит к сужению сосудов и неправильному функционированию их внутренней оболочки. Наконец, у мужчин с этой вредной привычкой наблюдается инсулинорезистентность, из-за которой нарушается кровоток, заключила Янг.

Ранее уролог Марк Гадзиян дал несколько советов мужчинам, которые хотят зачать ребенка. Так, он призвал их обследоваться на варикоцеле.