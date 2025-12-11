Реклама

08:39, 11 декабря 2025Россия

На доме в российском регионе обнаружили обломки БПЛА

Губернатор Авдеев: На доме в Юрьев-Польском районе обнаружены обломки БПЛА
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На доме в населенном пункте Юрьев-Польского района Владимирской области обнаружены обломки БПЛА. Об этом в Тelegram-канале заявил губернатор региона Александр Авдеев.

По его данным, жертв и пострадавших нет. Жители эвакуированы в пункт временного размещения.

О прошлом налете БПЛА ВСУ на Владимирскую область Авдеев сообщал 5 ноября. Тогда он заявил об атаке на энергетическую инфраструктуру региона.

Ранее Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы. В период с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря силы ПВО сбили 287 украинских беспилотников.

Отмечается, что больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 118. Над территорией Московского региона сбили 40 БПЛА, в том числе 32 дрона, летевших на столицу.

