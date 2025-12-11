Реклама

00:31, 11 декабря 2025Из жизни

На месте предполагаемого места хранения разбившегося НЛО разразился пожар

В Розуэлле разразился пожар на месте предполагаемого места хранения обломков НЛО
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Daily Mail

На Розуэлльском авиацентре в американском штате Нью-Мексико разразился пожар. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Огонь охватил здание, располагающееся в непосредственной близости от ангара с номером 84. Конспирологи считают его предполагаемым местом хранения обломков разбившегося НЛО, найденных неподалеку в 1947 году.

Спустя два часа пожарным удалось справиться с возгоранием. Информации о пострадавших и причинах пожара нет.

Розуэлльский авиацентр располагается на месте американской авиабазы Розуэлл, офицеры которой в 1947 году обнаружили обломки неопознанного объекта. Первоначально утверждалось, что был найден некий «летающий диск». Позднее ВВС США заявили, что объект представлял собой обычный метеозонд. Это привело к появлению теории заговора, что власти скрывают НЛО и останки инопланетян, найденные в Розуэлле.

В 2023 году в Конгрессе США прошли слушания, на которых Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями.

