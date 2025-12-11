На Западе назвали главного претендента на международные активы Лукойла

Reuters: Xtellus считают главным претендентом на международные активы «Лукойла»

Американский банк Xtellus Partners считают главным претендентом на на международные активы «Лукойла». Такие данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Сделку могут провести в безналичной форме. Банк-покупатель хочет обменять ценные бумаги компании, которые принадлежат инвесторам из США, на ее глобальные активы. Агентство уточняет, что Xtellus является одной из порядка десяти фирм, претендующий на активы «Лукойла», за них в том числе борются инвестиционная компания Carlyle и нефтегазовая Chevron.