22:24, 11 декабря 2025

На Западе назвали главного претендента на международные активы Лукойла

Александра Синицына
Американский банк Xtellus Partners считают главным претендентом на на международные активы «Лукойла». Такие данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Сделку могут провести в безналичной форме. Банк-покупатель хочет обменять ценные бумаги компании, которые принадлежат инвесторам из США, на ее глобальные активы. Агентство уточняет, что Xtellus является одной из порядка десяти фирм, претендующий на активы «Лукойла», за них в том числе борются инвестиционная компания Carlyle и нефтегазовая Chevron.

