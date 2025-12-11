НАТО оценила мощь России

Генсек НАТО Рютте заявил, что Россия обладает значительной военной мощью

Российская Федерация обладает значительной военной мощью и представляет серьезную угрозу для стран-участниц НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его цитирует РИА Новости.

«Какой бы ни была военная мощь России — а сейчас она значительна, учитывая ее колоссальные вложения в оборонный бюджет, у них нет той бюрократии, что есть у нас, поэтому они могут принимать решения быстрее, проще и переходить к военной экономике», — сказал генсек, рассуждая о российском военном потенциале.

Ранее британская газета Financial Times, комментируя новую американскую стратегию нацбезопасности, предположила, что США могут в будущем выйти из НАТО. Также издание допустило сближение Вашингтона с Москвой.