Найден гигантский клад древнеримских монет

Во Франции нашли клад из 40 тысяч древнеримских монет III века

Во Франции нашли клад из 40 тысяч древнеримских монет, отчеканенных 1800 лет назад. Об этом сообщает Popular Science.

Открытие было сделано археологами в районе населенного пункта Сено в департаменте Мез. Во времена Римской империи там обитало кельтское племя медиоматриков, а на месте современного Сено был один из их главных городов.

Гигантский клад был спрятан в трех больших амфорах. Ученые, предварительно, датировали монеты концом III началом IV века нашей эры. При этом клад, по мнению нумизмата Винсента Женевьева, не был спрятан в момент опасности. Специалист отметил, что две из трех амфор находились в большом зале дома, который, предположительно, был разрушен пожаром в IV веке. Это может указывать на то, что археологи нашли сбережения состоятельного члена общины, который часто пользовался деньгами из амфор.

По другой версии, найденное хранилище могло быть чем-то вроде банка. Пока историки работают над тем, чтобы точно установить, каким образом такое количество монет оказалось погребено почти на 2000 лет.

Ранее в Хорватии археологи обнаружили клад из 56 серебряных монет времен Первого крестового похода. Находка озадачила ученых, так как раньше в этой местности почти не находили средневековых денег.