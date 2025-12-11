Реклама

19:20, 11 декабря 2025

Найден гигантский клад древнеримских монет

Во Франции нашли клад из 40 тысяч древнеримских монет III века
Никита Савин
Фото: Bukhta Yurii / Shutterstock / Fotodom

Во Франции нашли клад из 40 тысяч древнеримских монет, отчеканенных 1800 лет назад. Об этом сообщает Popular Science.

Открытие было сделано археологами в районе населенного пункта Сено в департаменте Мез. Во времена Римской империи там обитало кельтское племя медиоматриков, а на месте современного Сено был один из их главных городов.

Гигантский клад был спрятан в трех больших амфорах. Ученые, предварительно, датировали монеты концом III началом IV века нашей эры. При этом клад, по мнению нумизмата Винсента Женевьева, не был спрятан в момент опасности. Специалист отметил, что две из трех амфор находились в большом зале дома, который, предположительно, был разрушен пожаром в IV веке. Это может указывать на то, что археологи нашли сбережения состоятельного члена общины, который часто пользовался деньгами из амфор.

По другой версии, найденное хранилище могло быть чем-то вроде банка. Пока историки работают над тем, чтобы точно установить, каким образом такое количество монет оказалось погребено почти на 2000 лет.

Ранее в Хорватии археологи обнаружили клад из 56 серебряных монет времен Первого крестового похода. Находка озадачила ученых, так как раньше в этой местности почти не находили средневековых денег.

