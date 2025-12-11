Реклама

10:33, 11 декабря 2025Спорт

Назван претендент на победу в Кубке Стэнли

Букмекеры назвали «Колорадо Эвеланш» фаворитом Кубка Стэнли
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steve Roberts / Imagn Images / Reuters

Букмекеры обновили котировки на победителя Кубка Стэнли по итогам первых 30 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026. Об этом сообщает Sport24.

Главным фаворитом букмекеры назвали «Колорадо Эвеланш» с коэффициентом 4.90. За «Каролину Харрикейнс» дают 8,50, «Тампу-Бэй Лайтнинг» — 9,00, «Флориду Пантерс» — 9,50, «Вегас» — 10,00, а «Эдмонтон Ойлерс» — 11,00.​

«Вашингтон Кэпиталс», выигравший трофей в 2018 году, оценили в 18,00. Наименее вероятны победы «Чикаго Блэкхокс» и «Сан-Хосе» — по 500,00.

Ранее букмекеры назвали претендента на победу в Кубке Гагарина в сезоне-2025/2026. Аналитики сохранили за ярославским «Локомотивом» статус главного фаворита на завоевание Кубка Гагарина с коэффициентом 2,70.

