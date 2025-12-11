Реклама

Наука и техника
05:11, 11 декабря 2025

Названа безопасная доза вина

Эксперт РАН Панасюк: Мужчинам можно выпивать по полбутылки вина в день
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Взрослому здоровому мужчине в день можно употреблять по полбутылки вина. Об этом РИА Новости заявил член-корреспондент РАН, замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Александр Панасюк.

По его словам, «безопасная» доза вина для мужчин составляет три бокала по 120 миллилитров в сутки. Для женщин — на бокал меньше. Однако, уточнил эксперт, о таких дозах можно говорить, исходя не из научных доказательств, а из «практического опыта» французов, которые возвели традицию выпивать бокал вина за обедом в культ.

Ранее врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев развеял главные мифы про алкоголь. По его словам, алкоголь высокого качества опасен даже в малых дозах, а слабоалкогольные напитки могут быть вреднее крепких.

