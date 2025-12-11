Названа должность жертвы взрыва во время испытаний в Пермском политехе

Жертвой взрыва в Пермском политехе стал гендиректор завода «Анкос»

41-летний мужчина, жертва взрыве на испытаниях в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), был генеральным директором завода «Анкос». Такая должность была названа на портале 59.ru.

Россиянин взял с собой в вуз восьмилетнюю дочь. Девочку также не удалось спасти после взрыва. Нахождение ребенка при подобных мероприятиях недопустимо. Как школьница прошла в вуз, будет устанавливать проверка.

Как выяснило издание, предприятие «Анкос» занимается производством задвижек и запорной арматуры. Запорная арматура — это элемент трубопроводных систем, предназначенный для полного или частичного перекрытия потока воды, газа, пара и прочего.

Руководитель отдела продаж «Анкоса» не стал комментировать случившееся с его руководителем.

До этого сообщалось, что взрыв в Пермском политехе произошел на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании вуза. В результате произошедшего еще четверо человек были доставлены в больницу. Все они являются представителями одного из пермских предприятий и в ПНИПУ не работают. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Взрыв в Пермском политехе произошел утром в четверг, 11 декабря.