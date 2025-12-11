Реклама

19:52, 11 декабря 2025

Оксана Акиньшина впервые за 20 лет сменила имидж

Актриса Оксана Акиньшина впервые за 20 лет покрасила волосы в светлый блонд
Екатерина Ештокина

Кадр: @oladementeva_life

Российская актриса Оксана Акиньшина впервые за 20 лет сменила имидж. Соответствующий ролик опубликовала стилист Ольга Дементьева в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда посетила салон красоты, в котором призналась, что ее природный оттенок волос стал заметно темнее, чем в детстве. В связи с этим артистка попросила стилиста вернуть ей прежний светлый цвет прядей и добавить юношеские блики. «Темный оттенок стал для меня чужеродным, мне довольно сложно было с ним существовать, хотелось осветлить», — пояснила она.

Так, мастер окрасила волосы Акиньшиной в оттенок блонд и продемонстрировала результат. «Ну похоже, как в детстве. Ну совсем так не может быть, но похоже. И много светлого, а то я прям переживала, что его не будет», — заключила знаменитость.

В ноябре Оксана Акиньшина опубликовала селфи в нижнем белье. 38-летняя звезда фильмов «Сестры» и «Чернобыль» запечатлела себя в зеркале в ванной.

