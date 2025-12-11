Реклама

Забота о себе
20:33, 11 декабря 2025Забота о себе

Онколог опубликовал список запрещенных к покупке продуктов

Онколог Ивашков предупредил о риске рака из-за сосисок и колбас
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Timolina / Freepik

Онколог Владимир Ивашков призвал не покупать некоторые продукты в супермаркете, потому что они повышают риск развития рака. Список запрещенных к покупке продуктов он опубликовал в Telegram-канале.

Так, Ивашков посоветовал отказаться от колбас, сосисок, сарделек, бекона, ветчины, различных копченостей, вяленого и консервированного мяса, готовых завтраков, замороженной пиццы, наггетсов, соусов с длинным составом, любого алкоголя, чипсов, сухариков и снеков с добавками. По словам врача, все они повышают риск развития рака.

Некоторые продукты онколог порекомендовал покупать очень редко. В их число Ивашков включил безалкогольное вино, говядину, свинину, телятину, растительное молоко, сладкие йогурты и творожки. Наконец, смело можно класть в продуктовую корзину овощи, фрукты, ягоды, крупы, цельнозерновой хлеб, кофе, чай, жирную рыбу, птицу, морепродукты, тофу, кефир и творог, добавил врач.

Ранее врач Азизе Сесай рассказала, что лимфому можно спутать с простудой. Так, оба заболевания могут проявляться увеличенными лимфоузлами, отметила она.

