Операцию США по захвату танкера у берегов Венесуэлы сняли на видео

Генпрокурор США Бонди показала видео захвата нефтетанкера у Венесуэлы

Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала в соцсети Х видео захвата крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

На опубликованных кадрах виден момент, когда из вертолета на судно по тросам спускаются вооруженные люди.

Бонди заявила, что уже нескольких лет этот танкер находился под санкциями США из-за его участия в незаконной схеме перевозок нефти. «Обыск прошел безопасно и надежно, и наше расследование совместно с министерством внутренней безопасности по предотвращению перевозки нефти под санкциями продолжается», — добавила генпрокурор.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США, связанная с захватом танкера — это украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив. По словам политика, это действие является международным преступлением и повлечет за собой ответственность.

Венесуэла обвинила США в совершении акта международного пиратства и призвала мировое сообщество осудить захват ее нефтяного танкера американскими военными. Коммюнике опубликовал глава министерства иностранных дел страны Иван Хиль.