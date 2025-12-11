Реклама

03:56, 11 декабря 2025Мир

Венесуэла обратилась к мировому сообществу из-за захвата танкера США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Attorney General / Handout / Reuters

Венесуэла обвинила США в совершении акта международного пиратства и призвала мировое сообщество осудить захват ее нефтяного танкера американской армией. Коммюнике опубликовал глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Иван Хиль на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Венесуэла (...) обращается к международному сообществу с призывом осудить этот вандальный, незаконный и беспрецедентный акт агрессии, который пытаются ввести в оборот как инструмент давления и грабежа»,— говорится в заявлении.

В Каракасе отметили, что президент Соединенных Штатов публично признался в нападении на венесуэльский танкер в Карибском море, и назвали это частью долгосрочной стратегии по отъему ресурсов государства. Истинной причиной продолжительной агрессии венесуэльские власти назвали стремление захватить природные богатства республики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате танкера у берегов Венесуэлы. По его словам, американские военные захватили «очень большой» нефтяной танкер.

