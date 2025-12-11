Отдыхавшая на российском курорте женщина подверглась нападению чаек и сломала палец

Жительница Оренбуржья стала жертвой нападения чаек на курорте в Соль-Илецке

Отдыхавшая на российском курорте жительница Оренбуржья стала жертвой нападения чаек. Об этом сообщил судебный участок № 2 Оренбургского района.

По данным источника, инцидент произошел в июне 2025 года, однако информация по делу появилась недавно. Женщина посетила курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, арендовала беседку и лежак на озере Тузлучное и подверглась нападению стаи чаек. Из-за агрессивной атаки птиц отдыхающая была вынуждена бежать, в итоге она сломала палец на ноге.

В иске к курорту россиянка утверждает, что организация не обеспечила безопасность отдыхающих, так как она «не совершала действий, способных вызвать беспокойство у местной фауны». На данный момент женщина требует вернуть ей стоимость отдыха, лечения и морального вреда в размере более 131 тысячи рублей, а также оштрафовать компанию на 50 процентов от присужденной судом суммы.

Ранее акула набросилась на отдыхавшую на курорте богачей россиянку. Во время купания туристку отнесло течением в то место, где происходит прикормка хищников.