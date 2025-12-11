Пачки денег нашлись в российском регионе на дне цветочного горшка

В Сибири работники почты скрыли кражу почти 10 млн руб., инсценировав пожар

В Сибири полиция раскрыла кражу почти 10 миллионов рублей, совершенную при транспортировке работниками почты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Водитель почтового автомобиля обратился в правоохранительные органы и рассказал, что 5 декабря на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области в салоне произошел пожар, уничтоживший две инкассаторские сумки, при этом корреспонденция не пострадала. По его словам, он самостоятельно потушил возгорание.

Полицейские осмотрели машину и пришли к выводу, что пожар был инсценирован. Выяснилось, что водитель сам поджег сумки, вытащив из них предварительно 9,8 миллиона рублей. Деньги он передал сообщнице, работавшей менеджером почтового подразделения, которая спрятала наличность в цветочном горшке.

В ведомстве предоставили оперативное видео с задержанными работниками почты.

На кадрах виден мужчина в наручниках в сопровождении конвоя, деньги в горшке.

Задержаны 40-летний водитель машины и 41-летняя работница почтового отделения связи. В отношении них возбуждено уголовное дело о краже.

В ходе обысков сыщики нашли похищенные деньги, причем 500 тысяч рублей подозреваемая успела внести на свою банковскую карту и перечислить родственнику.

Ранее сообщалось о задержании в Омске сотрудницы киоска по продаже лотерейных билетов. Она украла их в надежде сорвать куш.