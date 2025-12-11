Реклама

Бывший СССР
16:11, 11 декабря 2025Бывший СССР

Пашинян приехал в Москву и включил «Ласковый май»

Пашинян во время визита в Москве включил в гостинице песню «Ласкового мая»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в Москве включил в гостинице песню советской группы «Ласковый май» — «Белые розы». Видео было опубликовано в его Telegram-канале.

Пашинян стоит у окна в своем номере в шляпе, сняв параллельно вид на город. На фоне играет советский хит. «Желаю вам хорошего и приятного дня, и я вас всех люблю», — подписал видео глава кабмина Армении.

Армянский премьер-министр находится в российской столице для участия в сессии Евразийского межправительственного совета. В его задачи входит контроль за выполнением решений Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по вопросам интеграции и бюджета. Пашинян уже встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

10 декабря в Германии Никол Пашинян находился с официальным визитом, где представители Еревана и Берлина подписали декларацию об углублении сотрудничества между двумя странами. Премьер-министр Армении там также признался в любви под песню Modern Talking.

