Подросток застрял в дымоходе заброшенного дома и пролежал там семь лет

В Колорадо подросток застрял в дымоходе старого дома и пролежал там семь лет

В американском штате Колорадо восемнадцатилетний подросток не выжил после того, как застрял в дымоходе заброшенного здания. Об этом пишет Lad Bible.

Джошуа Мэддакс пропал после того, как пообщался с сестрой и сказал ей, что отправляется на прогулку. Однако домой юноша так и не вернулся. Семья начала поиски, но они не увенчались успехом. Родственники предположили, что подросток уехал и решил обосноваться в другом городе.

Спустя семь лет в двух кварталах от дома Мэддакса рабочие стали сносить старую хижину. Внутри дымохода они обнаружили останки подростка. Предположительно, семь лет назад молодой человек решил забраться в дом через дымоход, но не смог выбраться, поскольку внизу камин был заблокирован.

