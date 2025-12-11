Пользователи сети назвали самое достоверное в порно

Пользователи сети, регулярно смотрящие фильмы для взрослых, рассказали, что из показываемого в порно считают достоверным. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые юзеры отметили, что им нравятся фильмы для взрослых, которые показывают разных людей и не идеальные, а настоящие тела.

Независимо от вашего телосложения, возраста, этнической принадлежности или внешности… Есть кто-то, кому вы нравитесь El_mochilero пользователь Reddit

Другой отметил, что достоверными ему кажутся звуки, которые и мужчины, и женщины произносят во время секса.

Люди, которые высмеивают стоны, на самом деле, не умеют заниматься сексом. Кроме того, вокализация во время секса является частью сексуального общения. Люди издают хорошо слышные «сексуальные звуки» не просто так. Прислушайтесь к этому, и ваша интимная жизнь улучшится JohnCavil01 пользователь Reddit

При этом один из пользователей обратил внимание на то, что индустрия фильмов для взрослых первой начинает использовать новые технологии.

Порно, как правило, первым адаптирует под себя новые технологии. Домашнее видео, интернет, потоковое вещание, виртуальная реальность, искусственный интеллект — порно всегда первым осваивает подобные вещи, а затем помогает другим секторам развлечений осознать их преимущества CraigGrade пользователь Reddit

