Праправнучка Джека-потрошителя рассказала о визитах на могилы его жертв

Праправнучка Джека-потрошителя стала навещать могилу его жертвы

Жительница Великобритании, являющаяся прямым потомком одного из главных подозреваемых в делах легендарного серийного убийцы из Лондона, раскрыла детали своей необычной семейной истории. Об этом сообщает The Mirror.

69-летняя Сьюзен Клапп — праправнучка Чарльза Аллена Лечмера, развозчика мяса, которого обнаружили рядом с трупом Мэри Энн Николс в Уайтчепеле в 1888 году. Николс считается первой жертвой Джека-потрошителя в серии из пяти нападений. Доктор Гарет Норрис из Аберистуитского университета и исследователь Майкл Коннор считают, что именно Чарльза Аллена Лечмер, чей маршрут на работу совпадал с местом преступлений потрошителя, следует рассматривать в качестве основного подозреваемого.

Клапп признается, что часто посещает кладбище Восточного Лондона, поскольку там похоронена ее мать. При этом недалеко от ее могилы лежит Элизабет Страйд — четвертая жертва Джека Потрошителя. «Всякий раз, когда я навещаю маму, то посещаю могилу Элизабет и читаю небольшую молитву», — рассказала Клапп. Она кладет на могилу Страйд монетки — традиционный символ уважения к женщинам, занимавшимся проституцией в викторианскую эпоху.

Клапп рассказала, что ее семья долгие годы не подозревала о возможной причастности их предка к громким убийствам в Уайтчепеле. Так было до тех пор, пока исследователи не обнаружили несоответствие в имени, которое Лечмер назвал полиции — он без видимой причины назвался Кроссом во время допроса. «Никто не знал об этом — даже о том, что он нашел тело», — поделилась Сьюзен.

По ее словам, Лечмер, выросший в семье торговцев кониной и с детства освоивший работу с разделочными ножами, имел идеальную возможность для совершения преступлений: его ежедневный маршрут на работу проходил рядом с местами всех пяти убийств в ранние утренние часы. Сьюзен отмечает, что некоторые из ее родственников верят, что семья расплачивается за деяния Лечмера. Так, например, они считают кармой смерть деда Клапп, который попал в страшную давку на станции метро Бетнал-Грин в 1943 году.

Ранее сообщалось, что праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон смогла установить личность Джека-потрошителя. По мнению Хортон, маньяком был человек по имени Хайам Хайамс.