Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:28, 10 декабря 2025Силовые структуры

Проводник российского поезда ответит в суде за педофилию

РИА Новости: Проводнику из Омска грозит 20 лет колонии за изнасилования школьниц
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

40-летний мужчина из Омска, работающий проводником в поезде, ответит в суде за педофилию. Ему может грозить до 20 лет колонии, о чем рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, в прошлом году фигурант знакомился в социальных медиа с несовершеннолетними жертвами. Он представлялся школьницей и вел с ними переписку. Обвиняемый просил девочек отправлять ему интимные фотографии. Затем он шантажировал девочек и предлагал им встречу, а после вступал с ними в половую связь, уточнили в ведомстве.

Об этом узнал отец одной из пострадавших школьниц, который пошел в полицию. Проводника задержали, а во время обыска у него изъяли компьютер и мобильный телефон. В гаджетах были найдены фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Омичу было предъявлено обвинение в «совершении преступлений против половой неприкосновенности и изготовлении порнографических материалов». Суд поместил мужчину под стражу.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для того, чтобы его рассмотрели по существу.

Ранее российский серийный убийца Виталий Исупов потребовал, чтобы его освободили по УДО. Осужденный перенес три инсульта, что привело к эпилепсии и частым приступам, отчего ему парализовало большую часть тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина призналась в атаке еще на один танкер в Черном море

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Из поврежденного при атаке ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек

    На Украине назвали условие проведения выборов

    Новый чемпион «Формулы-1» рассказал о праздновании титула водкой

    США создадут собственный флот для депортаций

    Трамп пожаловался на мигрантов из «адских дыр»

    Зеленский подписал закон о бюджете Украины с рекордным дефицитом

    Зеленский предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения

    Шарлиз Терон снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok