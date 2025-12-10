Проводник российского поезда ответит в суде за педофилию

РИА Новости: Проводнику из Омска грозит 20 лет колонии за изнасилования школьниц

40-летний мужчина из Омска, работающий проводником в поезде, ответит в суде за педофилию. Ему может грозить до 20 лет колонии, о чем рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, в прошлом году фигурант знакомился в социальных медиа с несовершеннолетними жертвами. Он представлялся школьницей и вел с ними переписку. Обвиняемый просил девочек отправлять ему интимные фотографии. Затем он шантажировал девочек и предлагал им встречу, а после вступал с ними в половую связь, уточнили в ведомстве.

Об этом узнал отец одной из пострадавших школьниц, который пошел в полицию. Проводника задержали, а во время обыска у него изъяли компьютер и мобильный телефон. В гаджетах были найдены фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Омичу было предъявлено обвинение в «совершении преступлений против половой неприкосновенности и изготовлении порнографических материалов». Суд поместил мужчину под стражу.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для того, чтобы его рассмотрели по существу.

