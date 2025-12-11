Работники ушедшей из России компании забастовали в 130 городах

Reuters: Забастовка работников Starbucks охватила 180 магазинов в 130 городах

В США к забастовке работников сети кофеен Starbucks присоединились сотни сотрудников этой компании. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на профсоюз организовавший эту стачку.

Таким образом, акция протеста, начавшаяся в День Красной Чашки 13 ноября в 65 магазинах и более чем 40 городах, расширилась до более чем 180 магазинов в 130 городах. Отмечается, что эта забастовка может стать крупнейшей в истории Starbucks.

Как заявляют участники стачки, они требуют чтобы Starbucks прекратила незаконную борьбу с профсоюзами и заключила контракт предполагающий справедливую оплату труда, надежный график работы и защиту на рабочем месте.

«Нет контракта — нет кофе!», — заявляют протестующие.

О начале забастовки работников сообщалось в первой половине ноября. Она началась после того, как профсоюз Workers United не смог прийти к соглашению с руководством сети о коллективном договоре.