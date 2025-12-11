Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:30, 11 декабря 2025Забота о себе

Раскрыт состав идеального завтрака

Врач Розетти: На завтрак необходимо употреблять яйца и авокадо
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio113 / Shutterstock / Fotodom

Врач Даниэль Лопес Розетти заявил, что по утрам необходимо употреблять белки, сложные углеводы, клетчатку и полезные жиры. Состав идеального завтрака он раскрыл в разговоре с изданием Infobae.

По словам Розетти, белок можно получить из яиц, молочных продуктов, сыра, йогурта или бобовых. Здесь все зависит от индивидуальных предпочтений. Сложные углеводы присутствуют в цельнозерновом хлебе, овсе и фруктах, отметил доктор.

Розетти также подчеркнул, что полезные жиры можно найти в орехах, оливковом масле и авокадо. Что касается клетчатки, которая необходима для правильной работы кишечника, она тоже поступает в организм из фруктов и цельнозерновых продуктов. Дополнить завтрак можно кофе или чаем, заключил специалист.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская предупредила об опасности энергетических мармеладок. Она подчеркнула, что употребление таких жевательных конфет может привести к нервозности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мотив Долиной при продаже квартиры раскрыли

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В России для заключенных ввели одно новое ограничение

    Взрыв с жертвами и пострадавшими произошел в лаборатории российского вуза

    Предсказаны дальнейшие действия армии России после взятия Северска

    ЕС начал угрожать Бельгии из-за российских активов

    «Мисс Москва» в трусах с вырезами снялась для мексиканского Playboy

    Работники российского морга регулярно обчищали умерших

    Раскрыто обещание США Украине для достижения мира

    Звезда сериала «Кухня» развелся с женой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok