Раскрыты новые подробности по захваченному США танкеру

Левитт: Захваченный США танкер перевозил нефть для иранского КСИР

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт раскрыла новые подробности по захваченному США танкеру. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Левитт, Минюст запросил и получил ордер на арест судна у берегов Венесуэлы, потому что оно якобы входило в теневой флот и перевозило санкционную нефть для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал инцидент и призвал Вашингтон объяснить мировому сообществу, на основании каких фактов США предпринимают подобные действия.

В Москве неоднократно подчеркивали, что в международном праве не существует понятия «теневой флот», которое используется в западных странах в рамках санкционного давления на Россию. При этом российские власти выразили готовность реагировать на попытки пиратского задержания судов третьими странами под предлогом их связи с Москвой.