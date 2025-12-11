Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 11 декабря 2025Мир

Раскрыты новые подробности по захваченному США танкеру

Левитт: Захваченный США танкер перевозил нефть для иранского КСИР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Каролин Левитт

Каролин Левитт. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт раскрыла новые подробности по захваченному США танкеру. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Левитт, Минюст запросил и получил ордер на арест судна у берегов Венесуэлы, потому что оно якобы входило в теневой флот и перевозило санкционную нефть для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал инцидент и призвал Вашингтон объяснить мировому сообществу, на основании каких фактов США предпринимают подобные действия.

В Москве неоднократно подчеркивали, что в международном праве не существует понятия «теневой флот», которое используется в западных странах в рамках санкционного давления на Россию. При этом российские власти выразили готовность реагировать на попытки пиратского задержания судов третьими странами под предлогом их связи с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Победитель «Евровидения-2024» отказался от награды по политической причине

    Зеленский отказался выводить украинских военных из ДНР

    Саша Петров споет в образе персонажа из «Буратино»

    США назвали условие для участия во встрече в Париже по Украине

    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине

    В Чехии назвали условие помощи Украине

    На Западе рассказали о страхе Европы перед Россией

    Трамп осведомлен о последнем ответе Зеленского на мирный план

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok