15:09, 11 декабря 2025Спорт

Роман Ротенберг сделал подарок Стивену Сигалу

Тренер Роман Ротенберг подарил актеру Стивену Сигалу хоккейную клюшку
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Арсен Версен»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг встретился с голливудским актером Стивеном Сигалом в Новосибирске перед стартом Кубка Первого канала. Об этом сообщает Sport24.

Артист впервые посетил город и оказался на предновогоднем ужине, где Ротенберг преподнес ему хоккейную клюшку в подарок.​ Они обсудили развитие спорта и культуры, а также важность передачи правильных ценностей подрастающему поколению. Ротенберг пригласил Сигала на матчи большого хоккейного фестиваля в Новосибирске, подчеркнув атмосферу российских турниров.

Встреча произошла накануне турнира, проходящего с 11 по 14 декабря.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета (МОК) национальная команда пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиаду.

