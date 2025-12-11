Роман Ротенберг сделал подарок Стивену Сигалу

Тренер Роман Ротенберг подарил актеру Стивену Сигалу хоккейную клюшку

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг встретился с голливудским актером Стивеном Сигалом в Новосибирске перед стартом Кубка Первого канала. Об этом сообщает Sport24.

Артист впервые посетил город и оказался на предновогоднем ужине, где Ротенберг преподнес ему хоккейную клюшку в подарок.​ Они обсудили развитие спорта и культуры, а также важность передачи правильных ценностей подрастающему поколению. Ротенберг пригласил Сигала на матчи большого хоккейного фестиваля в Новосибирске, подчеркнув атмосферу российских турниров.

Встреча произошла накануне турнира, проходящего с 11 по 14 декабря.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета (МОК) национальная команда пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиаду.