17:38, 11 декабря 2025Забота о себе

Россиян предостерегли от одного действия с суставами

Невролог Демьяновская: Попытка вправить вывих может привести к разрыву связок
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

Попытки самостоятельно вправить сустав после травмы могут привести к серьезным осложнениям, предостерегла невролог Екатерина Демьяновская. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО.

Врач отметила, что попытка вправить сустав самостоятельно может привести к растяжению или разрыву связок. Кроме того, если при травме была сломана кость, такие резкие и неаккуратные движения могут вызвать смещение ее отломков, подчеркнула Демьяновская.

«Опасно пытаться самостоятельно вправить вывих и "разрабатывать" ушибленный сустав через боль», — предупредила россиян доктор. Вместо этого она порекомендовала обратиться к врачу. Демьяновская подчеркнула, что особенно необходимо сделать это в том случае, если боль не прошла в течение часа.

Ранее невролог Сергей Чеблуков назвал лучшую позу для сна. По его словам, правильнее всего спать лежа на спине.

