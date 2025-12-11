Реклама

08:25, 11 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за незаконную торговлю мандаринами и елками

Аксененко: За незаконную торговлю новогодними товарами грозит штраф до ₽200 тыс
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

За незаконную торговлю новогодними товарами россиянам грозит штраф вплоть до 200 тысяч рублей. Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, его цитирует РИА Новости.

По словам депутата, перед новогодними праздниками некоторые люди открывают стихийные торговые точки, чтобы подзаработать. Продавая из багажников автомобилей во дворах своих домов мандарины, елки и красную икру, они нарушают закон и санитарные нормы.

«Хочу напомнить, что за незаконную торговлю из машины в России предусмотрены штрафы: для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей», — пояснил Аксененеко.

Граждан предупредили, что обращаться в случае незаконной торговли нужно в управляющую компанию или ТСЖ — они помогут зафиксировать факт нарушения и составить обращение в административные инспекции, муниципальные службы или полицию. Сделать это можно через «Госуслуги» или в орган местного самоуправления.

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко предупредила об опасности покупки красной икры у непроверенных продавцов. Она назвала покупку красной икры через частные объявления, включая соцсети, русской рулеткой со здоровьем и кошельком, потому что есть шанс купить фальсификат. Она предупредила, что покупка деликатеса по объявлению грозит реальной опасностью получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами.

